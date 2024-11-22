"В последние дни обсуждения и протесты развернулись вокруг 3000 мест (5% общей квоты, предусмотренной регламентом УЕФА для команды гостей). Хотим внести ясность: жалобы исходят от определенной группы ультрас Баварии, которые недовольны тем, что билеты на эти места не соответствуют цене, предусмотренной пакетом на 4 матча для владельцев сезонных абонементов ФК Шальке 04.

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Однако важно отметить: со стороны болельщиков, которые уже купили почти 40 000 билетов, никаких претензий по стоимости не поступало. Обвинения в стремлении заработать не соответствуют действительности. Разница между начальной стоимостью билетов и итоговой составляет лишь около 75 тысяч евро, что не является значительным источником дохода клуба. Бавария купила 16 000 билетов с диапазоном цен от 60 до 90 евро за место, что составляет около 1,2 млн евро.

Мы строго придерживались рекомендаций УЕФА, стремясь найти компромисс и учесть интересы всех болельщиков, включая группу ультрас. Благодаря принятым решениям мы не только получим хороший доход от матча, но и ожидаем полный стадион и прекрасную атмосферу, которая станет праздником для всех болельщиков. Для нас важно не только соблюдать правила, но и укреплять имидж клуба как гостеприимного и честного партнера.

Мы глубоко благодарны Германии, ее жителям и футбольным болельщикам за поддержку Украины и украинских клубов. Мы понимаем важность прозрачности и открытого диалога, особенно в таких ситуациях, и всегда готовы идти навстречу нашим гостям", – поделился Кириленко в комментарии Tribuna.

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