Цены на билеты для болельщиков команды гостей на матч Лиги чемпионов Шахтер – Бавария претерпели изменения.

Шахтер вынужден проводить домашние матчи Лиги чемпионов за рубежом и в этом сезоне выбрал Фелтинс-Арену в Гельзенкирхене. Продажа билетов на поединок против Баварии, который состоится 10 декабря, ранее уже стартовала.

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Изначально цена на билеты на стоячие места составляла 52 евро, а на сидячие – 105 евро. Однако высокие цены вызвали недовольство среди мюнхенских фанатов, В частности группировка ультрас "Südkurve München" призвала бойкотировать игру.

В ответ на это Шахтер снизил стоимость билетов. Теперь пропуски на стоячие места можно приобрести за 26 евро, а на сидячие – за 45 евро, сообщает Kicker.

Напомним, матч Шахтер – Бавария состоится 10 декабря в Гельзенкирхене, начало в 22:00.

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