Коммерческий директор дончан Дмитрий Кириленко прокомментировал ситуацию с ценами на билеты для гостевых болельщиков на матч Лиги чемпионов между украинской и немецкой командами.

– Какова в целом реакция клуба на позицию болельщиков Баварии?

– Считаем некорректным комментировать утверждения одной из группировок болельщиков другого клуба. Мы с уважением относимся ко всем участникам и болельщикам международных соревнований – и находимся в диалоге с Баварией.

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– С чем связана большая разница в ценах на билеты по сравнению с, например, матчем против Аталанты?

– Цена зависит от многих факторов: рейтинг соперников, дата и время матча, спрос на матч, количество свободных мест в каждой категории.

– Чем обусловлено именно такое ценообразование на матч с Баварией?

– Такое ценообразование было создано в диалоге с немецкими специалистами и в результате анализа рынка.

– Обращались ли болельщики Баварии непосредственно к клубу, кроме публичных протестов? Планирует ли теперь Шахтер реагировать на протесты и вносить изменения?

– Нет, мы ведем диалог только с Баварией по коллективной заявке на покупку билетов на наш матч, – сказал Кириленко в комментарии Tribuna.

Напомним, немецких болельщиков возмутили цены на матч с Баварией – стоимость самого дешевого пропуска на сидячие места составляет 105 евро, на стоячие места – 52 евро. Для сравнения, пропуски на игру с Аталантой составляли 28 и 23 евро соответственно, а на Янг Бойз – 31 и 26 евро.

К слову, дуэль между Шахтером и Баварией состоится 10 декабря в Гельзенкирхене. Начало встречи в 22:00.

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