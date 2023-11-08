Стало известно, кто из участников матча Шахтер – Барселона получил награду лучшему игроку встречи.

Судаков и Матвиенко в объятиях Пушича / фото: ФК Шахтер

Хавбеку Шахтера Георгию Судакову достался приз лучшему игроку матча против Барселоны, информирует официальная Facebook-страница "горняков".

Шахтер – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

Именно Судаков шикарной передачей почти через все поле нашел на правом фланге Георгия Гочолейшвили, который и сделал ассист на гол Сикана.

По статистике портала Sofascore Георгий имеет точность передач 83%, сделал 61 касание мяча и отдал 2 ключевых паса. Правда, украинец аж 13 раз терял мяч.

Шахтер шокировал Барсу в Лиге чемпионов – Сикан копирует Беллингема, убийственные контры Пушича, такого не было 15 лет