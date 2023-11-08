Шахтер – Барселона: УЕФА определил лучшего игрока матча Лиги чемпионов
00:27 - Читати українською
Стало известно, кто из участников матча Шахтер – Барселона получил награду лучшему игроку встречи.
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Хавбеку Шахтера Георгию Судакову достался приз лучшему игроку матча против Барселоны, информирует официальная Facebook-страница "горняков".
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Именно Судаков шикарной передачей почти через все поле нашел на правом фланге Георгия Гочолейшвили, который и сделал ассист на гол Сикана.
По статистике портала Sofascore Георгий имеет точность передач 83%, сделал 61 касание мяча и отдал 2 ключевых паса. Правда, украинец аж 13 раз терял мяч.
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