"Спасибо за поздравления! Конечно, победа над Барселоной – это очень приятно, и наша команда очень много для этого работает, поэтому эмоции невероятные. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и команду за победу.

Шахтер – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча

Посмотрим, как сыграют Порту с Антверпеном. Не хочу говорить больших слов, но мы верим в выход в плей-офф Лиги чемпионов и много работаем для этого", – поделился Судаков в комментарии в эфире Megogo.

Отметим, что Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0), улучшив свои шансы в группе H на продолжение еврокубковой весны. Единственный гол забил Даниил Сикан, а Судаков отметился предголевой передачей.

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