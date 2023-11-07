Шахтер – Барселона: Судаков верит в выход в плей-офф Лиги чемпионов после триумфа над "блаугранас"
Хавбек Шахтера Георгий Судаков прокомментировал победу "горняков" над Барселоной в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Спасибо за поздравления! Конечно, победа над Барселоной – это очень приятно, и наша команда очень много для этого работает, поэтому эмоции невероятные. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и команду за победу.
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Посмотрим, как сыграют Порту с Антверпеном. Не хочу говорить больших слов, но мы верим в выход в плей-офф Лиги чемпионов и много работаем для этого", – поделился Судаков в комментарии в эфире Megogo.
Отметим, что Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0), улучшив свои шансы в группе H на продолжение еврокубковой весны. Единственный гол забил Даниил Сикан, а Судаков отметился предголевой передачей.
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