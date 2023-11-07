"Это футбол. Нам не удалось зацепиться за ничью, но игра была тяжелая. Барселона – не очень простой соперник. Играли так, как сказал нам тренер: не бояться и играть в красивый футбол с хорошей командой.

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Мандража нет. Это простой игрок. Если наши защитники не будут давать ему бить, то он не будет бить. Это зависит от ритма игры, как будет происходить, каким будет ход событий. Потому это футбол и это решится на футбольном поле.

Тер Штеген? – Это, конечно, вратарь мирового класса. У него есть чему поучиться. Его стиль игры. Очень нравится игра ногами, поэтому это очень крутой голкипер", – цитирует Ризныка. Ua-Football.

Сегодня, 7 ноября, "горняки" сыграют с Барселоной в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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