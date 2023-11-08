"Очень приятно победить такого классного соперника, мирового уровня. Мы совершили маленькую сенсацию.

Шахтер – Барселона: Сикан раскрыл секрет сенсационной победы "горняков" в Лиге чемпионов

Было неприятное столкновение – ушиб мышцу. Спасибо нашему персоналу, нашим медикам – они меня немного подлатали, после чего я продолжил игру.

Поддержка была безумной. Благодарю всех болельщиков, которые верили в нас. Было очень круто. Мы будем сражаться за выход в плей-офф ЛЧ. Третье место не рассматриваем. Будем все доказывать на поле", – цитирует Ризныка Трибуна.

Напомним, Шахтер сенсационно обыграл каталонскую Барселону в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" имеют в своем активе 6 турнирных пунктов.

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