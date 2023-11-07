"Вам надо верить и действовать, чтобы получить такой результат. Мы анализировали наш первый матч против Барселоны и их матчи после этого. Футболисты сыграли феноменально. Мы могли забить еще больше. Моя команда сыграла идеально. Сегодня мы празднуем – мы это заслужили. Но завтра мы уже будем думать о нашем следующем матче в УПЛ.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Такой результат выглядит очень сладким для нас – для меня и всех работников клуба. Горжусь не только Судаковым и Крыськивым, которые сыграли фантастический матч, но и всей командой. Травмы Степаненко и Сикана? Пока не знаю точно. Надеюсь, что ничего серьезного и скоро они вернутся. Они были вынуждены уйти с поля раньше, чем я ожидал", – цитирует Пушича Tribuna.

Отметим, что Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0), улучшив свои шансы в группе H на продолжение еврокубковой весны. Единственный гол забил Даниил Сикан.

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