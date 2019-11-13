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Шахтер – Аталанта: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов

13 ноября 22:30 12 Читати українською
Шахтер – Аталанта: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов
Болельщики Шахтера / Фото ФК Шахтер

Болельщики донецкого клуба уже могут получить пропуска на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 

Началась продажа билетов на встречу с Аталантой, которая станет ключевой для подопечных Каштру в борьбе за выход из группы Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Фанаты могут приобрести пропуска на матч в кассах ОСК Металлист (ежедневно с 10:00 до 19:00), онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении FC Shakhtar, в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова) или на сайтах-партнерах клуба .

Цена билетов стартует от 100 грн. Поединок состоится 6 декабря, начало в 19:55.

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Аталанта Аталанта Шахтер Шахтер Лига чемпионов билеты на футбол Шахтер - Аталанта
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