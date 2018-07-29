Шахтер – Арсенал-Киев: киевляне посетили храм накануне матча

Во время прогулки по Харькову перед поединком 2-го тура УПЛ с Шахтером тренерский штаб и игроки Арсенала-Киев зашли в церковь.

Футболисты и тренеры Арсенала-Киев прогулялись Харьковом. Интересно, что делегация команды посетила одну из церквей города, информирует официальная страница "канониров" в Фейсбук.

Шахтер – Арсенал-Киев, Карпаты – Черноморец и еще 2 воскресных матча УПЛ. Анонс

Напомним, матч Шахтер – Арсенал-Киев начнется в 19:30. Телетрансляция состоится на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".