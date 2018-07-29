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Шахтер – Арсенал-Киев: киевляне посетили храм накануне матча

18:46 58 Читати українською
Шахтер – Арсенал-Киев: киевляне посетили храм накануне матча
ФК Арсенал-Киев

Во время прогулки по Харькову перед поединком 2-го тура УПЛ с Шахтером тренерский штаб и игроки Арсенала-Киев зашли в церковь.

Футболисты и тренеры Арсенала-Киев прогулялись Харьковом. Интересно, что делегация команды посетила одну из церквей города, информирует официальная страница "канониров" в Фейсбук.

Шахтер – Арсенал-Киев, Карпаты – Черноморец и еще 2 воскресных матча УПЛ. Анонс

Напомним, матч Шахтер – Арсенал-Киев начнется в 19:30. Телетрансляция состоится на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Украина2 тур

Шахтер - Арсенал-Киев: Воскресенье 29 июля 2018

Шахтер

live 75'
3 : 0
Арсенал-Киев
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