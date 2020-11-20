Шахтер и Александрия получили другую судейскую бригаду на очный матч 10 тура.

Николай Балакин вынужден пропустить поединок из-за болезни, поэтому его заменит Екатерина Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ.

Дебютное удаление от Монзуль в видеообзоре матча Сан-Марино – Гибралтар

Шахтер пересекался с Монзуль и в прошлом туре, когда "горняки" разгромили Динамо со счетом 3:0. Рефери из Харькова в текущем сезоне УПЛ отсудила 5 поединков, в которых показала 24 желтые карточки и одну красную.

К слову, матч Шахтер – Александрия состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 17:00.

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