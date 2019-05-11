Шахтер – Александрия​​​​​​​: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было

Шахтер благодаря голам Давита Хочолавы и Жуниора Мораеса переиграл на своём поле Александрию, сделав весомый шаг к чемпиониству.

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Александрия, начался в 19:30 и завершился непростой победой "горняков". Теперь разрыв между ними и Динамо составляет 11 очков.

Игру транслировал телеканал "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

Шахтер одержал непростую победу над Александрией – отрыв от Динамо увеличился до 11 очков

Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Алан Патрик, Маркос Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Фернандо, Кайоде

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Стецьков, Бухал – Запорожан – Задерака, Гречишкин, Банада, Полярус – Ситало

Запасные: Леванидов, Микицей, Протасов, Довгий, Пономарь, Шастал, Дедечко

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