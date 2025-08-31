Шахтер принимает Александрию в 4-м туре чемпионата Украины. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Сегодня, 3 августа, на стадионе Арена Львов состоится матч 4-го тура УПЛ между Шахтером и Александрией. Стартовый свисток арбитра Клима Заброды прозвучит в 18:00.

Где смотреть матч Шахтер – Александрия? Онлайн-трансляцию покажет телеканал 2+2, а также платформа UPL.TV, доступна на MEGOGO и Киевстар ТВ.

После трех туров Шахтер занимает 8-е место с 7 очками, но в сегодняшнем матче против Александрии команда имеет шанс довести свой актив до 10 очков, догнать Колос и подняться в топ-3 в таблице. Зато Александрия переживает сложный старт сезона: после трех поражений в чемпионате и еще двух в квалификации Лиги конференций команда идет без побед в пяти матчах.

Стартовые составы:

Шахтер: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Гомес, Алиссон, Бондаренко, Очеретько, Педринью, Элиас.

Александрия: Шевченко, Скорко, Боль, Беиратче, Матам, Матеус, Энрике, Мишнев, Хуссейн, Кастильо, Цара.

