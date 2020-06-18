Шахтер – Александрия: Пятов признался, чего ожидает от поединка с командой Шарана

Голкипер "оранжево-черных" Андрей Пятов надеется поставить точку в вопросе чемпионства уже в следующем туре.

"Все понимают важность предстоящего матча. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот появился шанс за пять туров до окончания решить судьбу чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы получить важный и желанный трофей.

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Относительно Александрии... Мне сложно судить о том, что у них происходит. Наше дело – выходить и побеждать в каждом матче, а они там сами разберутся. Понимаем, что соперник может сделать выводы и закрыться, чтобы не пропускать так много. Ну а нам необходимо искать свои моменты и реализовывать их", – сказал Пятов в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, после 26 туров "горняки" уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая ближайшего преследователя – Динамо – на 16 очков. Уже в следующем поединке подопечные Каштру могут стать чемпионами Украины, в очередной раз завоевав золотые медали УПЛ.

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