Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич обнародовал список футболистов, которые смогут сыграть в поединке 10-го тура УПЛ.

Заявка Шахтера на матч с Александрией / ФК Шахтер

На поле Арены Львов будет шанс выйти у 23-х исполнителей. В заявке нет Ефима Конопли, Марьяна Шведа и Олега Очеретько, информирует официальный Twitter Шахтера.

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Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тэйлор, Козик.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Петряк.

Форварды: Траоре, Сикан, Кулаков.

Матч Шахтер – Александрия стартует в 17:00 на Арене Львов. "Горняки" занимают 2 место в УПЛ (19 очков). Александрия имеет на 3 балла меньше и идет 4-й.

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