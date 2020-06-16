Шахтер – Александрия, Динамо – Колос и другие: УАФ объявила судейские назначения на 27 тур УПЛ

Украинская ассоциация футбола объявила состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 27 тура Премьер-лиги.

Полный перечень официальных лиц, которые будут обслуживать 6 матчей тура, появился на сайте УАФ.

19 июня, пятница

Мармуполь – Львов – Костянтин Труханов (Харків)

Ворскла – СК Днепр-1 – Денис Шурман (Киевская область)

Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины рассудит Монзуль, работавшая на скандальном Классическом с незасчитанным голом

20 июня, суббота

Карпаты – Олимпик – Владимир Новохатный (Киев)

Шахтер – Александрия – Игорь Пасхал (Херсон)

21 июня, воскресенье

Десна – Заря – Виталий Романов (Днепр)

22 июня, понедельник

Динамо – Колос – Сергей Бойко (Киевская область)

Добавим, что система VAR запланирована только на двух последних матчах тура, за нее будет отвечать Евгений Арановский.

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