Шахтер – Александрия, Динамо – Колос и другие: УАФ объявила судейские назначения на 27 тур УПЛ

Украинская ассоциация футбола объявила состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 27 тура Премьер-лиги.
Полный перечень официальных лиц, которые будут обслуживать 6 матчей тура, появился на сайте УАФ.
19 июня, пятница
Мармуполь – Львов – Костянтин Труханов (Харків)
Ворскла – СК Днепр-1 – Денис Шурман (Киевская область)
Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины рассудит Монзуль, работавшая на скандальном Классическом с незасчитанным голом
20 июня, суббота
Карпаты – Олимпик – Владимир Новохатный (Киев)
Шахтер – Александрия – Игорь Пасхал (Херсон)
21 июня, воскресенье
Десна – Заря – Виталий Романов (Днепр)
22 июня, понедельник
Динамо – Колос – Сергей Бойко (Киевская область)
Добавим, что система VAR запланирована только на двух последних матчах тура, за нее будет отвечать Евгений Арановский.
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