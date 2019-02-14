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Шахтер – Айнтрахт: в Харькове состоится марш фанатов немецкого клуба

13:12 113 Читати українською
Шахтер – Айнтрахт: в Харькове состоится марш фанатов немецкого клуба
Ультрас Айнтрахта / соцсети

Фанаты Айнтрахта пройдут маршем в Харькове перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ожидается до 2 500 участников.

В Харькове состоится марш фанатов немецкого Айнтрахта, сообщает Tribuna.com. Начало марша ориентировочно в 19:00.

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Немецкие ультрас пройдут до стадиона Металлист, где состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Ожидается, что в марше примут участие около 2 500 болельщиков, в общем была информация, что в Украину прилетели 3 тысячи немцев.

Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
6
час
:
57
мин
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Лига Европы футбольные фанаты Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтер - Айнтрахт Франкфурт
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