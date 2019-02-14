Шахтер – Айнтрахт: в Харькове состоится марш фанатов немецкого клуба

Фанаты Айнтрахта пройдут маршем в Харькове перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ожидается до 2 500 участников.

В Харькове состоится марш фанатов немецкого Айнтрахта, сообщает Tribuna.com. Начало марша ориентировочно в 19:00.

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Немецкие ультрас пройдут до стадиона Металлист, где состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Ожидается, что в марше примут участие около 2 500 болельщиков, в общем была информация, что в Украину прилетели 3 тысячи немцев.

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