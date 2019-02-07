Шахтер – Айнтрахт: УЕФА присудил матчу высокий уровень риска

УЕФА внес поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт в список матчей с высоким уровнем риска.

"Матч предстоит если не уникальный, то, по крайней мере, не рядовой: ожидается порядка 2500-2700 немецких фанатов. Так много болельщиков гостевой команды в Харьков на еврокубки еще никогда приезжало. Так что будет достаточно горячо, надеюсь, в хорошем смысле этого слова.

Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

Будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать их полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками.

Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики Айнтрахта на предыдущем выездном матче ЛЕ – против Лацио в Риме – устроили беспорядки. В результате УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный "испытательный срок": еще одно подобное нарушение – и до конца этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков Айнтрахта.

Шахтер – Айнтрахт: матч посетят более 2300 болельщиков немецкой команды

Поэтому в Харьков приедет специальный офицер безопасности УЕФА, который будет контролировать и координировать работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности. И мы надеемся, что немецкая сторона подойдет к предстоящему поединку очень ответственно. И конечно, надеемся на то, что при такой мощной поддержке у Айнтрахта и Шахтеру будет обеспечена многочисленная и дружная поддержка украинских болельщиков. А мы постараемся создать им все условия и удобства", – сказал директор по эксплуатации "Шахтер Сервис" Вадим Гунько изданию Сегодня.