Шахтер – Айнтрахт: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Подготовка ко второй части сезона прошла спокойно и успешно. Все игроки знают концепцию игры, мы совершенствовали наши наработки на сборах. Важно подвести команду к матчам в хорошем физическом состоянии.

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В Бундеслиге также зимняя пауза, но Айнтрахт уже сыграл несколько матчей. Комфортная ли для нас ситуация? Конечно, нет. Первый матч после сборов и сразу плей-офф Лиги Европы.

Я помню, как проходил Айнтрахт с Порту. Тогда первый матч мы свели к ничьей, однако завтра ничья нас не устроит. Мы настроены только на победу. Сделаем все, чтобы выиграть.

Ракицкий был очень важным элементом нашей команды. Однако у нас есть, кем его заменить, у нас есть хорошие футболисты на эту позицию. Например, завтра в центре обороны сыграет Давид Хочолава. Надеюсь, он справится со своей задачей.

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Между Аланом Патриком и Майконом нет конкуренции. Это прекрасные футболисты, здесь не стоит вопрос, кто лучше, а кто хуже. Патрик больше играл на сборах? Я меняю тактику и выбираю исполнителей под каждого соперника. Где-то больше подходит для реализации задачи один, где-то – другой.

К сожалению, мы не смогли подписать на правый фланг обороны того исполнителя, которого хотели, поэтому сейчас должны обходиться имеющимися ресурсами. Наигрывали там Сергея Болбата – он не плохо справляется со своей миссией. Впрочем, я все еще думаю об усилении этой позиции на трансферном рынке.

Фернандо действительно не повезло. Очень хорошо начал, а потом травма. Он тренируется в общей группе только недавно, поэтому пока готов не на 100%. Все футболисты, которые попали в заявку, имеют мое доверие. Максим Малышев прекрасно тренируется, отдается полностью. Я очень доволен его работой – настоящий профессионал. Если он продолжит в том же духе, то сможет вернуться на высокий уровень.

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Вылет от Ади Хюттера несколько лет назад? Это меня совсем не мотивирует на завтрашний матч. Мы просто постараемся пройти Айнтрахт. Другая игра, другой соперник, наша мотивация базируется не на этом.

Форварды Айнтрахта Йович, Ребич, Алле заслуживают лучших комплиментов. За 20 матчей они забили под 40 голов. Однако я не оцениваю соперника частями, а только команду в целом. Они выиграли все матчи на групповом этапе Лиги Европы, хорошо выступают в Бундеслиге. Это сильный оппонент в общем, не нужно выделять кого-то отдельно.

Хотел бы обратиться к болельщикам. Поздний матч, холодная погода, но я приглашаю всех прийти на стадион, поддержать команду и вместе выиграть поединок", – сказал Фонсека.