Шахтер – Айнтрахт: послематчевая пресс-конференция Ади Хюттера

Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер поделился впечатлениями от ничьей с Шахтером в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"У нас хороший задел перед второй игрой. В частности благодаря тому, что 80 минут действовали в большинстве. Результатом в целом удовлетворен, но мы не реализовали много своих моментов и пропустили второй необязательный гол в собственные ворота. Все будет решаться в ответном матче.

Шахтер – Айнтрахт – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я считаю, что выездная ничья с Шахтером – это замечательно. С командой, которая играет на высшем уровне. Мы забили два гола на чужом поле. 2:2 – удобный счет для нас.

Ранняя замена Роде? Я решил, что Себастиан не выдерживает темпа встречи, поэтому выпустил на его место другого игрока. Роде мог продолжить матч, но я принял такое решение.

Выпускать Алле на игру при такой низкой температуре – риск. Я считаю, что рисковать его здоровьем не было смысла. У него могли возникнуть проблемы с мышцами.

Удаление Степаненко? Все видели эти фолы, какие вопросы. Футболист должен понимать, в какие подкаты с желтой карточкой можно прыгать.

Сегодня была прекрасная динамика от Айнтрахта. Наши футболисты в полузащите и в нападении выполнили практически все, что требовалось. Я доволен их действиями, доволен атакующим трио.

Атмосферу на стадионе создавали наши болельщики. Спасибо им за это. Футбольное сообщество Украины в целом активное, я могу судить из своих последних выездов к вам. В свою очередь, во Франкфурте мы покажем вам нашу культуру боления", – сказал Хюттер на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч Айнтрахт – Шахтер состоится 21 февраля, начало в 19:55.

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