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Шахтер – Айнтрахт: немецкая команда прилетела в Харьков на матч Лиги Европы

16:31 198 Читати українською
Шахтер – Айнтрахт: немецкая команда прилетела в Харьков на матч Лиги Европы
Айнтрахт прибыл в Харьков / ФК Айнтрахт Франкфурт

Айнтрахт прибыл в Харьков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Айнтрахт на своем официальном сайте сообщил, что команда прибыла в Харьков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера. Немцы прилетели без Тимоти Чендлера, Мартина Штендеры, Лукаса Торро и Давида Абрахама.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибудет 2300 немецких фанатов. Рекордное количество выездных болельщиков Айнтрахта составляет 12 тысяч.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Ади Хюттера состоится в 18:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени на ОСК Металлист.

Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
23
час
:
1
мин
Айнтрахт Франкфурт
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Лига Европы Шахтер Шахтер Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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