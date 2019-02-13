Шахтер – Айнтрахт: немецкая команда прилетела в Харьков на матч Лиги Европы

Айнтрахт прибыл в Харьков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Айнтрахт на своем официальном сайте сообщил, что команда прибыла в Харьков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера. Немцы прилетели без Тимоти Чендлера, Мартина Штендеры, Лукаса Торро и Давида Абрахама.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибудет 2300 немецких фанатов. Рекордное количество выездных болельщиков Айнтрахта составляет 12 тысяч.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Ади Хюттера состоится в 18:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени на ОСК Металлист.

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