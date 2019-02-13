Шахтер – Айнтрахт: "горняки" объявили заявку на матч

Шахтер огласил заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Анатолий Трубин.

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили.

Шахтер – Айнтрахт: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Максим Малышев, Манор Соломон, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.

Хочолава: Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с немецким Айнтрахтом, первый поединок состоится в Харькове 14 февраля – начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 21 февраля.