Шахтер – Айнтрахт: "горняки" объявили заявку на матч

Шахтер огласил заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Анатолий Трубин.
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили.
Шахтер – Айнтрахт: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Максим Малышев, Манор Соломон, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.
Хочолава: Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с немецким Айнтрахтом, первый поединок состоится в Харькове 14 февраля – начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 21 февраля.