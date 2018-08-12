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Шахтер – Ворскла: "горняки" пропустили 600-й гол в чемпионатах Украины

09:42 15 Читати українською
Шахтер – Ворскла: "горняки" пропустили 600-й гол в чемпионатах Украины
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Шахтер не сумел оставить свои ворота сухими в матче 4-го тура чемпионата Украины против Ворсклы.

Счет в матче открыл игрок полтавской команды Вячеслав Шарпар. Этот пропущенный мяч стал для "горняков" 600-м (в том числе 50-м под руководством Паулу Фонсеки) в матчах чемпионата Украины.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча

Правда, это не помешало дончанам одержать убедительную победу в поединке. Стоит отметить, что домашняя победная серия Шахтера в матчах с Ворсклой в матчах чемпионата продолжается с 7 апреля 2007 года и насчитывает уже 14 матчей.

Источник: Футбол 24
Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
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Шахтер - Ворскла Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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