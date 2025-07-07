В четверг, 10 июля, Шахтер откроет еврокубковый сезон официальным матчем против финского Ильвеса. Где смотреть первое испытание Арды Турана во главе "горняков" – в этой новости на "Футбол 24".

В первом раунде квалификации Лиги Европы дончане примут финский Ильвес на стадионе Стожица в Любляне. Обслуживать игру будет арбитр из Нидерландов – 32-летний Марк Нахтигаал. Ответный матч запланирован на 17 июля в Тампере.

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Где смотреть Шахтер – Ильвес? В прямом эфире матч в Украине будет транслировать телеканал УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ, Сетанта и MEGOGO). Начало встречи – в 21:00.

К слову, в случае прохождения финского коллектива, "горняки" в следующем раунде сойдутся с турецким Бешикташем. Если же команда Арды Турана уступит – ее ждет матч против нидерландского АЗ в квалификации Лиги конференций.

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