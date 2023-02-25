Стало известно, когда состоятся поединки с нидерландским клубом за выход в четвертьфинал еврокубка.

Донецкий Шахтер драматично пробился в 1/8 финала Лиги Европы, одолев в серии пенальти французский Ренн. Накануне состоялась жеребьевка турнира – "горняки" получили в соперники нидерландский Фейеноорд.

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По сообщению официального сайта УЕФА, первый поединок станет для дончан номинально домашним и состоится 9 марта на стадионе Войска Польского в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ответный матч – через неделю, 16 марта, в 19:45.

Напомним, финал Лиги Европы примет 65-тысячная Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая. Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023/24, если не попадет туда из-за национального чемпионата.

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