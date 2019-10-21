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ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Шахтер – Динамо Загреб: Исмаили вернулся в общую группу "горняков"

15:59 9 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: Исмаили вернулся в общую группу "горняков"
Исмаили / Шахтер

Донецкий Шахтер провел тренировку накануне матча 3 тура Лиги чемпионов против хорватского Динамо.

 

Часовая тренировка включала в себя игровые упражнения и работу с мячами.

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В общую группу Шахтера вернулся Исмаили, поэтому к встрече против Динамо Загреб команда Луиша Каштру подходит без кадровых потерь. Сегодня вечером делегация Шахтера вылетит в Харьков, где состоится матч, информирует официальный сайт "горняков".

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов донецкий Шахтер и загребское Динамо имеют в своем активе по 3 очка.

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