Шахтер – Динамо Загреб: Исмаили вернулся в общую группу "горняков"

Донецкий Шахтер провел тренировку накануне матча 3 тура Лиги чемпионов против хорватского Динамо.

Часовая тренировка включала в себя игровые упражнения и работу с мячами.

Исмаили: Мне будет трудно уйти из Шахтера – клуб не отпускает игроков легко

В общую группу Шахтера вернулся Исмаили, поэтому к встрече против Динамо Загреб команда Луиша Каштру подходит без кадровых потерь. Сегодня вечером делегация Шахтера вылетит в Харьков, где состоится матч, информирует официальный сайт "горняков".

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов донецкий Шахтер и загребское Динамо имеют в своем активе по 3 очка.

Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в Харків