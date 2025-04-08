УПЛ определилось с датой и временем проведения матча между Динамо и Шахтером.

Матчи 26-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 25 по 27 апреля включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.

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Главный матч 26-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо пройдет в воскресенье 27 апреля. Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

26 ТУР

25 апреля (пятница)

Ингулец – Александрия 15:30

Заря – Левый Берег 18:00

26 апреля (суббота)

Черноморец – Рух 13:00

ЛНЗ – Кривбасс 15:30

Оболонь – Карпаты 18:00

27 апреля (воскресенье)

Ворскла – Верес 13:00

Колос – Полесье 15:30

Шахтер – Динамо 18:00

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