Шахтер - Динамо: УПЛ утвердила дату Классического дерби в 26-м туре чемпионата Украины
УПЛ определилось с датой и временем проведения матча между Динамо и Шахтером.
Матчи 26-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 25 по 27 апреля включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.
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Главный матч 26-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо пройдет в воскресенье 27 апреля. Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.
26 ТУР
25 апреля (пятница)
Ингулец – Александрия 15:30
Заря – Левый Берег 18:00
26 апреля (суббота)
Черноморец – Рух 13:00
ЛНЗ – Кривбасс 15:30
Оболонь – Карпаты 18:00
27 апреля (воскресенье)
Ворскла – Верес 13:00
Колос – Полесье 15:30
Шахтер – Динамо 18:00
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