Шахтер и Динамо сойдутся в поединке 28-го тура, от которого зависит судьба чемпионства Украины. Смотрите стартовые составы команд и где смотреть Классическое, которое состоится 11 мая 2024 года в этой новости на "Футбол 24".

Центральный поединок 28-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится на Арене Львов. Результат игры может решить судьбу чемпионства: "горняки" в случае победы досрочно торжествуют в УПЛ, а киевляне имеют шанс закрутить интригу до максимума.

Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по Киеву. Посмотреть матч вживую можно на УПЛ ТВ, в частности, на Setanta Sports.

Стартовый состав Шахтера:

Запасные:

Стартовый состав Динамо:

Запасные: