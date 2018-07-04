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Шахтер 7 июля организует встречу с Никитой Шевченко для болельщиков в Харькове

23:59 5 Читати українською
Шахтер 7 июля организует встречу с Никитой Шевченко для болельщиков в Харькове
Никита Шевченко / ФК Шахтер

Болельщики донецкого Шахтера 7 июля смогут приобрести абонементы на домашние матчи "горняков" на сезон 2018/2019 и встретиться с голкипером Никитой Шевченко.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о встрече для болельщиков с голкипером Никитой Шевченко в фан-шопе "горняков" на ОСК Металлист.

Шахтер сделал видео всех голов Срны за донецкий клуб

Мероприятие будет проходить 7 июля с 12 до 14 часов.

Все желающие приобрести абонемент на сезон 2018/2019 и те, кто его уже приобрел, смогут взять автограф и сделать фото с вратарем.

Также в течение одного дня в рамках события будет действовать скидка на выездной комплект формы Шахтера.

Теги
Никита Шевченко Никита Шевченко Шахтер Шахтер
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