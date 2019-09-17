Шахтар – Манчестер Сити: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов – в списке только один нападающий

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру взял на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити 20 футболистов.

Отметим, что в заявку попал Тайсон, получивший повреждение в матче против Зари. Также в списке только один номинальный нападающий – Жуниор Мораес. Даниил Сикан готовится к поединку в составе Шахтера U-19 в юношеской Лиге УЕФА.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Болбат

Нападающий: Мораес

Шахтар – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.