Донеччани вже традиційно діяли за базовою схемою Де Дзербі – 4-2-3-1. Здивував стартовий склад гостей. Несподівано у середині поля ми побачили зв'язку Майкон-Маркос Антоніо, а у обороні Матвієнко зіграв лівого захисника, на його звичній позиції лівого центрбека діяв Марлон, а функції правого центрального виконував Вітао. У групі атаки теж були зміни. Одночасно з перших хвилин вийшли Педрінью та Тете, які раніше почергово виступали на позиції правого вінгера. Новачок цього разу грав під Траоре.

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ

Насторожувала відсутність Степаненка, але ми повинні звикати до того, що Тарас з хронічними проблемами коліна не зможе грати регулярно. І навіть у найвідповідальніших матчах команда має бути готова діяти без свого ключового гравця. Пара Майкон-Маркос Антоніо відпрацювала достатньо непогано. Майкон взагалі вразив. Але про все по черзі.

Генк – Шахтар - 1:2 (1:0)

Голи: Онуачу, 39 – Тете, 63 (з пен.), Патрік, 81

Генк: Вандервоордт – Муньйос, Садік, Лукумі, Артеага – Хейнен, Грошовскі (Ейтінг, 83) – Іто, Трезор (Торстведт, 67), Бонгонда – Онуачу (Дессерс, 82)

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко (Ісмаїлі, 64) – Майкон, Антоніо (Степаненко, 73) – Тете (Марлос, 64), Педрінью, Соломон (Патрік, 46) – Траоре (Дентінью, 87)

Попередження: Муньйос, 62, Торстведт, 70 – Педрінью, 50, Марлон, 66, Майкон, 68

Удари (у площину) – 7(4):14(4)

Володіння – 45%:55%

Фоли – 14:8

Шахтар Де Дзербі зараз перебуває у процесі становлення. Новий тренерський штаб ставить команді нову, достатньо складну систему гри. Звісно, були побоювання – чи не зруйнується білд-ап Шахтаря при інтенсивному тиску з боку господарів поля. Та й взагалі, для молодого італійського фахівця та його тренерського штабу це був перший єврокубковий матч у тренерській кар'єрі.

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В українських ЗМІ доволі стримано оцінюють гру "гірників" у Бельгії. На мою думку, цей матч надав достатньо суттєві приводи для оптимізму. Я не маю на увазі перспективу виходу до наступного раунду змагань. Вважаю, що команда гідно пройшла випробування суперником, який не закривається у низькому блоці, а високо та, за мірками УПЛ, дуже щільно пресингує. Звісно, при розіграші м'яча у гостей були помилки, які навіть призводили до небезпечних моментів біля воріт Трубіна, але наївно було думати, що їх вийде уникнути взагалі. Якщо порівнювати те, як команда виходила з під тиску у минулих сезонах, Шахтар вже зробив величезний крок уперед у цьому аспекті гри. Не потрібно забувати, що це лише третій офіційний матч за новою моделлю.

При організації позиційних атак гості не використовували структуру з двома ромбами. Проте "гірники" готувалися до високого пресингу суперника і на відміну від матчів у УПЛ, де вони поки що починали розіграш у другій третині поля, команда Де Дзербі вперше задіяла обережну структуру білд-апу 2-4.

Додо і Матвієнко залишалися на своїй третині поля, формуючи з опорниками лінію з чотирьох гравців. Цей метод дозволяв мати у зоні взаємодій чисельну більшість, що, звісно, сприяло ефективним умовам для просунення м'яча у другу третину поля. Шахтар не поспішав у цій стадії атаки. Гості виманювали суперника зі своїх позицій і потім шукали вектори для того, щоб обрізати велику кількість футболістів Генка.

На скріншотах вище і нижче – приклад результатів повільного розіграшу м'яча. Шахтар мав багато дуже вигідних виходів у схожі атаки. Тож навіть на пристойному міжнародному рівні система починає працювати. Надалі треба покращувати рівень взаємодій саме у завершальній стадії атак. Потенційно ми могли б розраховувати на дуже велику кількість гольових можливостей.

Коли перша хвиля пресингу господарів розбивалася об скелю розіграшу Шахтаря, і гості просувалися у другу третину, структура трансформувалася у фазовий варіант 2-3-4-1 або 2-3-2-3. Усе залежало від позицій гравців, які у конкретному випадку відповідали за ширину.

На скріншоті показовий епізод, коли Майкон керує діями та маневрами партнерів. Бразилець у цьому матчі був тренером на полі. Він став справжнім провідником ідей Де Дзербі. Майкон дає сигнал Матвієнку, що йому потрібно підійматися до гори. Автоматично, Соломон зміщувався у півпростір, звільняючи фулбеку простір на фланзі.

Схожим чином команда Де Дзербі перебудовувала структуру й завдяки зміщенням Додо та Тете на протилежному фланзі. У цьому випадку Матвієнко залишався у трійці з Майконом та Маркосом Антоніо. Усіма взаємодіями без м'яча керував Майкон. Був у матчі епізод, коли він давав сигнал йти Додо уперед, Матвієнко залишатися, а Марлону виконувати закидання у звільнену Тете зону на фланзі.

Ще потрібно звернути увагу на структуру високого пресингу "гірників". Шахтар у деструктивній фазі часто перебудовувався на 4-4-2 (ромб). На фото добре видно, як це відбувалося. Майкон залишався позаду, а Маркос Антоніо займав позицію на вершині ромбу. Педрінью тиснув на захисників разом з Траоре.

Таким чином гості змушували суперника грати через фланг. Коли виконувалася передача на фулбека, ця геометрична структура швидко зникала. Гравці Шахтаря починали пресингувати один в один. Вільним залишався лише фулбек на протилежному фланзі та воротар.

Після матчу головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про причини неочікуваних змін у складі: "Ми формували стартовий склад, враховуючи план на гру, та техніко-тактичні характеристики суперника. Я хотів, щоб з високим нападником Генка грав Вітао, найвищий серед наших захисників. І щоб Матвієнко в ролі латераля, крайнього захисника, діяв проти Іто, безсумнівно, міцного футболіста. І це не знижувало наш рівень. Обидва провели чудовий, якісний матч.

Я знаю, що в мене дуже міцна команда. Звісно, коли ми граємо, все залежить і від суперника. Проте, перебуваючи на лаві, дивлячись праворуч або ліворуч, я був впевнений, що в мене багато сильних футболістів, які можуть вийти на поле.

Я дуже задоволений результатом, однак питання щодо виходу до наступного раунду відкрите. Попереду ще 90 хвилин на нашому полі. Тренувати таких футболістів для мене велика честь, адже вони грають так, як я прошу. У Генка є такі сильні футболісти, як Іто, Бонгонда та інші. Я зазвичай не роблю компліментів, тому говорю зараз про це дуже чесно. У нас попереду ще домашній матч.

Щодо травми Соломона, найближчими днями подивимось, як Манор почувається. Звісно, я дуже хвилююся, тому що він – сильний футболіст. Однак на цій позиції є також хороший футболіст Мудрик – молодий гравець, так само як Конопля, Судаков, і ми маємо якомога швидше покращити їхній рівень гри".

Головний тренер бельгійського клубу Джон ван ден Бром вважає, що його команда була не гірша за "гірників": "Упродовж тривалого відрізку ми не поступалися Шахтарю. Наша команда отримала бажану перевагу в рахунку, але ми знали, що у суперника є сильні гравці. Вони це продемонстрували, але ми провалювалися самі.

Шахтар хотів пенальті, ми спали під час другого гола. Це закони міжнародного футболу, і я про це сказав команді після гри. Але у Генка все ще є шанс надолужити згаяне. Це буде складно, але я бачу, завдяки чому ми можемо пройти далі. Зараз наші шанси менші, ніж 50 на 50, хоча рахунок 1:1 виглядав би справедливіше".

Шахтар був сильнішим протягом майже всього ігрового часу і здобув абсолютно заслужену перемогу. Але не можна не погодитися з Роберто Де Дзербі – доля двоматчевого протистояння ще не вирішена. За тиждень у Києві віце-чемпіони України повинні зіграти як мінімум не гірше. До того ж, звісно, потрібно додати у взаємодіях у завершальній стадії атак. Розіграші Де Дзербі призводять до перспективних виходів у фінальну третину поля, але з них потрібно витискати максимум. Якщо Шахтар додасть у цьому компоненті, він буде закривати матчі зі схожими суперниками задовго до фінального свистка.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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