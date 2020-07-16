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Шахов забил дебютный гол в Серии А – видео первого мяча украинца за Лечче

00:54 - Читати українською
Шахов забил дебютный гол в Серии А – видео первого мяча украинца за Лечче
Евгений Шахов забил дебютный гол в чемпионате Италии / Getty Images

Полузащитник Лечче Евгений Шахов отметился первым голом в чемпионате Италии 2019/20. Это случилось в поединке 33-го тура против Фиорентины.

88’ Евгений Шахов
 
Федерико Кьеза 6’
Рашид Геззаль 38’
Патрик Кутроне 40’
6’ Федерико Кьеза
38’ Рашид Геззаль
40’ Патрик Кутроне
88’ Евгений Шахов

Евгений Шахов вышел на замену на 71-й минуте матча Лечче – Фиорентина. На 88-й минуте украинский полузащитник записал в свой актив первый гол за команду в официальном матче.

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29-летний хавбек ударом из пределов штрафной замкнул прострел с левого фланга. Правда, на тот момент Лечче уже уступал 0:3, поэтому гол украинца стал лишь слабым утешением для его команды, которая и дальше находится в зоне вылета.

В целом Шахов провел 21 матч в чемпионате Италии. Ранее в его активе было всего 3 ассиста.

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Главное Видеоновости Украинцы за рубежом Лечче - Фиорентина Евгений Евгений Шахов Лечче Лечче Фиорентина Фиорентина Италия
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