Шахов забил дебютный гол в Серии А – видео первого мяча украинца за Лечче

Полузащитник Лечче Евгений Шахов отметился первым голом в чемпионате Италии 2019/20. Это случилось в поединке 33-го тура против Фиорентины.

Евгений Шахов вышел на замену на 71-й минуте матча Лечче – Фиорентина. На 88-й минуте украинский полузащитник записал в свой актив первый гол за команду в официальном матче.

Малиновский шокировал Брешию роскошным голом и двумя ассистами – видео результативных действий украинца

29-летний хавбек ударом из пределов штрафной замкнул прострел с левого фланга. Правда, на тот момент Лечче уже уступал 0:3, поэтому гол украинца стал лишь слабым утешением для его команды, которая и дальше находится в зоне вылета.

В целом Шахов провел 21 матч в чемпионате Италии. Ранее в его активе было всего 3 ассиста.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби