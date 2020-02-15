Шахов воспользовался неожиданным шансом и хорошей игрой помог Лечче оторваться от зоны вылета

Лечче с Евгением Шаховым в составе переиграл СПАЛ (2:1) в 24 туре Серии А. Победная серия "волков" продлилась до 3 матчей, а украинец прекрасно себя показал.

Карьера Евгения Шахова в Италии не выглядит очень успешной. Если в конце 2019-го он регулярно получал игровое время, пусть и по одному тайму, то после Нового года засел в запас и даже не попадал в заявку.

В Лечче украинцу пришлось привыкать к новой позиции атакующего полузащитника, а в январе конкуренция только возросла – клуб подписал центрхавов Барака и Дейолу, а также "десятку" Сапонару.

Шахов выделил основные проблемы, которые у него возникли после переезда в Серию А

В 24 туре Серии А Шахов получил большой шанс. В первом тайме травмировался Фалько, а главный тренер Лечче неожиданно решил заменить его Евгением. Игрок сборной Украины появился на поле на 34-й минуте и занял позицию правого атакующего хавбека.

Почти сразу команда заработала пенальти и вышла вперед благодаря точному удару Манкозу. Впрочем, уже на старте второй половины встречи СПАЛ сравнял счет – Петанья удачно замкнул подачу с углового.

Лечче выровнял ситуацию, пошла игра на встречных курсах. Замечательную 5-минутку выдал Шахов. Сначала он здорово поддержал атаку, сохранив мяч и отдав хорошую передачу. Затем хитрым пасом пытался разогнать контрвыпад. А на 55-й минуте открылся в штрафной, освободился от опеки и классно откинул назад под удар Дейоле – партнер пробил в руки голкиперу.

Хозяева во второй раз вышли вперед в результате качественной атаки, в которой небольшую роль сыграл украинец. Евгений в касание обработал мяч после диагонали с левого фланга и оставил сферу для Манкозу. Тот создал голевой шанс для Майера, а словенец забил победный гол.

СПАЛ большими силами пошел вперед и имел ряд прекрасных возможностей отыграться, однако Лечче выстоял. Стоит отметить, в частности, заряженность на мяч от Евгения Шахова. Хавбек сборной Украины самоотверженно бросился под удар со штрафного и заблокировал его, выполнил удачный подкат на чужой половине, а также замедлил несколько вражеских атак навязанной борьбой.

Завершал матч Шахов ближе к левому флангу. В одном из эпизодов он мог разогнать перспективный контрвыпад, однако зажевал атаку – долго статично ждал партнеров и отдал плохой пас по бровке.

Финальный свисток зафиксировал победу Лечче со счетом 2:1. "Волки" одержали третью викторию подряд, набрали 25 очков и оторвались от зоны вылета на 6 пунктов. СПАЛ остался последним в Серии А – 15 зачетных баллов.

Евгений Шахов может занести отчетную встречу себе в актив. Не испортил каши, проявил огромное желание играть и бороться в каждом эпизоде, грамотно подыгрывал и принял участие в решающей атаке. В активе украинца 1 пас под удар, 2 удачных попытки дриблинга, 94% точных передач, 3 выноса, 2 подбора, 1 успешный подкат и 1 заблокированный удар.

Хорошие показатели для 60 сыгранных минут и нормальные оценки от статистических порталов. SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.6, FotMob – 6.7.