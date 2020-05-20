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Шахов в составе Лечче прошел двойное тестирование на коронавирус

16:46 14 Читати українською
Шахов в составе Лечче прошел двойное тестирование на коронавирус
Евгений Шахов / фото Павла Кубанова

Футбольная Италия продолжает готовиться к возобновлению сезона. Лечче украинца Евгения Шахова приступит к тренировкам в полном составе.

Несколько дней назад все футболисты, тренеры и персонал первой команды Лечче сдали сразу два разных по своей процедуре теста на наличие вируса COVID-19. Никакого положительного результата не получено, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, на вынужденную паузу в Серии А Лечче ушел на 18-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе лишь 25 очков. Украинец в текущей кампании провел 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Накануне стало известно, что в Италии продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 июня. 4 мая на Апеннинах позволили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки имеют возможность заниматься в составе групп.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Италия
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