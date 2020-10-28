Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов оценил шансы подопечных Сергея Реброва в матче с его бывшей командой в рамках 2-го тура группы G самого престижного еврокубка.

"Ожидаю очень напряженную и тяжелую игру для обоих соперников. Будет много борьбы, жесткости и фолов. Не думаю, что игра будет результативной.

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Среди сильных сторон хозяев можно выделить командную игру, тактическое обучение, хороший кадровый потенциал в плане игроков, которые могут усилить игру со скамейки запасных. Ференцварош может сыграть по-разному. Может первым номером, а может и от обороны, отдав инициативу сопернику, как было, например, в Глазго против Селтика.

У венгров Токмак Нгуен, наверное, сейчас самый сильный игрок. Очень быстрый футболист, к которому должно быть приковано максимальное внимание. В середине поля отмечу Харатина, в обороне – словенца Миху Блажича. Также у "фради" надежный голкипер. Я уже неоднократно говорил о том, что Ференцварош очень хорошо обучен с тактической точки зрения командой.

За счет чего Динамо может обыграть Ференцварош? В первую очередь, Динамо является опытной командой, у киевлян сильнее состав. По моему мнению, именно Динамо является фаворитом в борьбе за третье место в группе", – сказал Шахов в комментарии Telegram-каналу "Біло-Синій".

Напомним, уже сегодня, 28 октября, Динамо на выезде встретится с венгерским Ференцварошем в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

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