Шахов сравнил болельщиков Лечче и ПАОКа

Хавбек сборной Украины Евгений Шахов рассказал о культуре боления в Лечче и греческом ПАОКе, за который он выступал до переезда в Италию.

"Переход в Серию А не повлиял на мою популярность. Даже больше скажу – в Салониках меня каждый третий-четвертый узнавал. Там популярность больше ощущалась – люди болеют футболом и своим клубом. Делают татуировки, живут каждой игрой. Для них это больше, чем любимый клуб.

Шахов: Помощники Шевченко общаются с главным тренером Лечче

В Лечче все спокойнее, хотя болельщики тоже очень горячие. Вот, играли несколько дней назад с Лацио, фанатский сектор был полный – около трех тысяч. На выезды они постоянно ездят. Поддержка очень приличная. В этом регионе лишь одна команда, они ею очень гордятся, переживают.

И там, и там я бы это назвал сверхлюбовью. Это больше, чем просто волноваться за клуб. В Украине в целом другая культура боления", – сказал Шахов в интервью Tribuna.

Напомним, что 28-летний хавбек присоединился к Лечче этим летом. Игрок сборной Украины выходил на поле в 7 матчах Серии А и отметился одним ассистом.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії