Украинский легионер АЕКа Евгений Шахов якобы близок к переходу в РПЛ. 29-летний полузащитник будет выступать за Тамбов, уверяло издание Championat.com.

Шахов объяснил, почему решил присоединиться к греческому АЕКу

Впрочем, через некоторое время на российском сайте новость тихонько подчистили, заменив украинца Евгения Шахова на россиянина Виталия Шахова. Вот только в адресной строке фейл остался!

К слову, Шахов стал игроком АЕКа только в прошлом месяце – 19 сентября он заключил с греками договор на два года. Украинец присоединился к афинскому клубу на правах свободного агента после ухода из итальянского Лечче.

Напомним, в прошлом сезоне Евгений провел в Серии А 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. За сборную Украины он сыграл 7 матчей и отметился голом. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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