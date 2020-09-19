Шахов прибыл на базу АЕКа для медосмотра
15:24 - Читати українською
Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов в шаге от перехода в новый клуб.
АЕК в своем официальном Twitter сообщил о прибытии 29-летнего игрока на медосмотр.
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Если никаких проблем не возникнет, то Шахов вскоре присоединится к греческому клубу. Ранее пресса раскрыла подробности контракта украинца – 2 года с зарплатой 500 тысяч евро за сезон. Соглашение с Лечче будет разорвано, поэтому Евгений перейдет на правах свободного агента.
Напомним, что за АЕК выступает еще один украинец – центральный защитник Дмитрий Чигринский.
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