Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов в шаге от перехода в новый клуб.

АЕК в своем официальном Twitter сообщил о прибытии 29-летнего игрока на медосмотр.

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Если никаких проблем не возникнет, то Шахов вскоре присоединится к греческому клубу. Ранее пресса раскрыла подробности контракта украинца – 2 года с зарплатой 500 тысяч евро за сезон. Соглашение с Лечче будет разорвано, поэтому Евгений перейдет на правах свободного агента.

Напомним, что за АЕК выступает еще один украинец – центральный защитник Дмитрий Чигринский.

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