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Шахов: Помощники Шевченко общаются с главным тренером Лечче

15:21 53 Читати українською
Шахов: Помощники Шевченко общаются с главным тренером Лечче
Евгений Шахов / Фото ФК Лечче

Украинский полузащитник Лечче Евгений Шахов рассказал об адаптации в Серии А.

"Повлиял ли на мой переход в Серию А Шевченко? Нет, это был мой выбор. Я хотел попробовать силы в сильном чемпионате. Какой-то этап я провел в Греции, но мне захотелось чего-то нового. Опыта, эмоций.

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Хотя уже потом я понял, что в Серии А будет больше возможностей показать себя и попасть в сборную. Поскольку я сегодня в ее составе, то рад этому выбору.

Помогают ли Малдера и Тассотти (помощники Шевченко – прим.) с адаптацией в Италии? Особых советов нет. Но мы общаемся. Они также с главным тренером Лечче общаются", – цитирует Шахова Tribuna.com.

Напомним, Евгений летом перебрался из греческого ПАОКа в Лечче за 2 млн евро.

Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента Лечче

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Теги
Сборная Украины Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Италия Мауро Тассотти Мауро Тассотти Андреа Малдера Андреа Малдера Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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