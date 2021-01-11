Шахов помог АЕКу прервать безвыигрышную серию в чемпионате Греции
АЕК на выезде удержал победу над Ламией в рамках 16-го тура чемпионата Греции.
Греция, 16 тур
Ламия – АЕК – 0:1
Гол: Ансарифард, 9
Удаление: Инсуа, 53 (АЕК, прямая красная)
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К отчетному матчу АЕК подходил не в очень хорошем настроении. Из последних пяти поединков в чемпионате команда выиграла только один. Не сразу сработало даже возвращение Маноло Хименеса, который в очереднойраз дебютировал на тренерском мостике – поражение от Олимпиакоса в прошлом туре.
Сегодняшняя игра для АЕКа началась успешно. Уже на 9-й минуте удалось открыть счет, воспользовавшись суматохой в штрафной соперника. Наиболее расторопным оказался Карим Ансарифард. В начале второго тайма гости оказались в меньшинстве после удаления Инсуа, но смогли отстоять победу. Добавим, что Евгений Шахов вышел в стартовом составе и покинул поле на 69-й минуте без результативных действий.
После сегодняшней победы АЕК набрал 30 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. Ламия до сих пор последняя.
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