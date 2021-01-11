Греция, 16 тур

Ламия – АЕК – 0:1

Гол: Ансарифард, 9

Удаление: Инсуа, 53 (АЕК, прямая красная)

''Отобрать место у Куртуа – невозможно": ведущий испанский журналист дал совет Лунину

К отчетному матчу АЕК подходил не в очень хорошем настроении. Из последних пяти поединков в чемпионате команда выиграла только один. Не сразу сработало даже возвращение Маноло Хименеса, который в очереднойраз дебютировал на тренерском мостике – поражение от Олимпиакоса в прошлом туре.

Сегодняшняя игра для АЕКа началась успешно. Уже на 9-й минуте удалось открыть счет, воспользовавшись суматохой в штрафной соперника. Наиболее расторопным оказался Карим Ансарифард. В начале второго тайма гости оказались в меньшинстве после удаления Инсуа, но смогли отстоять победу. Добавим, что Евгений Шахов вышел в стартовом составе и покинул поле на 69-й минуте без результативных действий.

После сегодняшней победы АЕК набрал 30 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. Ламия до сих пор последняя.

Фонсека підсобив Мілану, Реал не розтопив лід, Моурінью в казці, непохитні "традиції" Бундесліги – огляд вікенду