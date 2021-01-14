АЕК не без проблем переиграл Арис в 8-м туре греческой Суперлиги. Принимал участие в поединке и полузащитник Евгений Шахов.

Суперлига, 8-й тур

Арис – АЕК – 0:1

Гол: Гарсия, 65

Поединок между командами, которые борются за второе место, начинался без двух украинцев – Евгений Шахов остался в запасе, а Дмитрий Чигринский – вне заявки. Все главные события в матче произошли во второй 45-минутке.

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На 65-й Гарсия вывел "двуглавого орла" вперед, а ровно через 10 минут его заменил наш хавбек Шахов. До конца поединка Евгений не запомнился результативными действиями, но одноклубники еще успели организовать одно взятие ворот. Правда, оно было отменено после просмотра VAR из-за офсайда.

Минимальная победа подняла АЕК на 2 строчку с 33 очками в активе. Арис имеет столько же зачетных баллов, но уступает по дополнительным показателям.

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