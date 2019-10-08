Шахов поделился эмоциями от долгожданного вызова в сборную Украины

Хавбек Лечче Евгений Шахов прокомментировал свой вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Экс-полузащитник греческого ПАОКа уже больше года не попадал в список национальной команды.

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"Долго не был в сборной, соскучился, очень приятно снова вернуться. Конечно, очень положительная реакция. Очень рад, что я здесь. Будем готовиться к матчам", – сказал Шахов в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Напомним, 28-летний хавбек Лечче был переведен из резерва в основной список игроков, вызванных в сборную Украины на поединки отбора к Евро-2020 против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

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