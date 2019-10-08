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Шахов поделился эмоциями от долгожданного вызова в сборную Украины

08:25 45 Читати українською
Шахов поделился эмоциями от долгожданного вызова в сборную Украины
Евгений Шахов (в центре) / Фото пресс-службы сборной Украины

Хавбек Лечче Евгений Шахов прокомментировал свой вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

 

Экс-полузащитник греческого ПАОКа уже больше года не попадал в список национальной команды.

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"Долго не был в сборной, соскучился, очень приятно снова вернуться. Конечно, очень положительная реакция. Очень рад, что я здесь. Будем готовиться к матчам", – сказал Шахов в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Напомним, 28-летний хавбек Лечче был переведен из резерва в основной список игроков, вызванных в сборную Украины на поединки отбора к Евро-2020 против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

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Теги
Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Сборная Украины Украинцы за рубежом Украина - Литва
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