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Шахов остался в запасе Лечче на матч с Интером

21:10 8 Читати українською
Шахов остался в запасе Лечче на матч с Интером
ФК Лечче

Полузащитник Лечче Евгений Шахов не попал в стартовый состав на поединок 1 тура Серии А.

21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
 
21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси

В первом туре чемпионата Италии Интер принимает Лечче.

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Украинский хавбек гостей Евгений Шахов попал в заявку на матч, однако остался на скамейке запасных.

Стоит отметить, что в стартовом составе Интера дебютирует Ромелу Лукаку.

Напомним, Шахов перешел в состав новичка элитного дивизиона Италии этим летом из греческого ПАОКа. "Желто-красным" украинец достался бесплатно.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Интер - Лечче Евгений Шахов Евгений Шахов Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Лечче Лечче Интер Интер
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