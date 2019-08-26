Шахов остался в запасе Лечче на матч с Интером

Полузащитник Лечче Евгений Шахов не попал в стартовый состав на поединок 1 тура Серии А.

В первом туре чемпионата Италии Интер принимает Лечче.

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Украинский хавбек гостей Евгений Шахов попал в заявку на матч, однако остался на скамейке запасных.

Стоит отметить, что в стартовом составе Интера дебютирует Ромелу Лукаку.

Напомним, Шахов перешел в состав новичка элитного дивизиона Италии этим летом из греческого ПАОКа. "Желто-красным" украинец достался бесплатно.

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