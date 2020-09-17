Шахов договорился о переходе в АЕК на хороших условиях – известна зарплата
09:15 - Читати українською
Полузащитник Евгений Шахов определился с деталями контракта с греческим АЕКом.
Контракт украинца с греческим клубом рассчитан на 2 года, а зарплата за год составит 500 тысяч евро, сообщает TuttoCalcioPuglia.
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Напомним, Шахов договорился о досрочном расторжении контракта с Лечче, который вылетел в Серию B и станет игроком АЕКа, за который выступает Дмитрий Чигринский.
К слову, Шахов провел 24 поединка в составе итальянского клуба, записав в свой актив гол и 3 ассиста.
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