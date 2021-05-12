Шахов: Надеюсь и верю, что Чигринский останется в АЕКе
14:31 - Читати українською
Украинский легионер греческого АЕКа Евгений Шахов выразил надежду, что Дмитрий Чигринский останется в команде.
"Мне и команде было тяжело в этом году. У меня были травмы, коронавирус. Странный и напряженный год для меня.
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Если честно, у меня нет информации о будущем Чигринского. Надеюсь и верю, что он останется, потому что он очень сильная часть команды и очень важный игрок", – сказал Шахов в комментарии SDNA.
Напомним, ранее сообщалось, что Чигринский может получить должность в клубе, если решит завершить карьеру футболиста.
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