Шахов может вернуться в УПЛ – известен потенциальный клуб

Стал известен клуб, который может вернуть Евгения Шахова в УПЛ.

Украинский хавбек Евгений Шахов может продолжить карьеру в Премьер-лиге, сообщает Спортивка.

Шахов ждет предложения из Италии, но может вернуться в Украину

Отмечается, что 28-летний украинец может перейти в СК Днепр-1, если не получит предложения от европейского клуба.

Напомним, Шахов отклонил предложение ПАОКа продлить контракт. Евгений в этом сезоне провел 40 матчей за клуб из Салоник, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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