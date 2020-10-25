Греция, 6 тур

ПАС Янина – АЕК – 0:1

Гол: Ансарифард, 16

После двух побед на старте сезона у АЕК началась черная полоса – три матча без побед во всех турнирах. Однако, сейчас в Греции никто не может похвастаться стабильностью, поэтому лидеры уйти в отрыв не успели.

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В отчетном матче с первых минут на поле появился только один украинец. Евгений Шахов был вынужден играть за себя и за того парня (Дмитрия Чигринского). Правда во втором тайме на замену вышел еще один наш земляк – за Янину играет Владислав Наумец.

Результат матча определил гол еще на 16-й минуте. Затем Янина дважды сравнивала счет, но VAR оба раза отменил взятие ворот. В конце концов, АЕК, с которым Заре играть в Лиге Европы, набрал 10 очков и лишь на 3 пункта отстает от лидера.

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