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Шахов помог ПАОКу разгромить ОФИ, Олимпиакос оказался сильнее Астераса

27 января 21:50 81 Читати українською
Шахов помог ПАОКу разгромить ОФИ, Олимпиакос оказался сильнее Астераса
ПАОК с Шаховым разгромил ОФИ / ФК ПАОК

ПАОК с Евгением Шаховым в составе уверенно разобрался с ОФИ, а соперник Динамо в Лиге Европы Олимпиакос победил Астерас.

Греция. Суперлига, 18 тур

ПАОК – ОФИ – 4:0

Голы: Матос, 24 Акпом, 35, 80, Джаба, 65

Астерас – Олимпиакос – 0:2

Голы: Фортунис, 28 Христодулопулос, 50

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Украинский хавбек ПАОКа Евгений Шахов вышел в стартовом составе своей команды на матч против ОФИ. Клуб из Салоник без особого труда смогли победить одного из аутсайдеров греческой Суперлиги. ПАОК забил дважды в каждом из таймов. К слову, первый гол во встрече забил экс-игрок Черноморца Лео Матос.

Полузащитник Евгений Шахов сыграл все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. Еще один украинец ПАОКа Евгений Хачериди в очередной раз не попал в заявку.

Соперники Динамо в Лиге Европы Олимпиакос на выезде одолел Астерас. На 28-й минуте гол в ворота хозяев забил Фортунис, а во втором тайме Христодулопулос точным ударом установил окончательный счет в матче.

ПАОК продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе клубе из Салоник 47 очков, на втором месте идет Олимпиакос, у которого 39 пунктов.

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Теги
Мир Олимпиакос Олимпиакос Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК Астерас Астерас
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