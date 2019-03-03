Шахов: Динамо в матче с Челси может найти моменты на контратаках

Хавбек ПАОКа Евгений Шахов, который играл против Челси, дал советы Динамо перед матчем против лондонцев в 1/8 финала Лиги Европы.

"Моменты Динамо может найти на контратаках. Мы пытались прессинговать Челси, но это непросто – лондонцы хорошо выходят из-под этого за счет паса. Нужно закрывать центр, хотя фланги они здорово раскрывают.

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Могу сказать одно – футболистам Динамо нужно верить в лучшее, верить в собственные силы. Соперник очень сложный, нужна просто идеальная готовность, так как очень сложно, играя без мяча, выбегать в контратаки.

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Матчи с Олимпиакосом показали, что с физикой у Динамо все в порядке. Если не получится сразу бежать вперед, тогда нужно как можно дольше держать мяч и сдерживать Челси следующим образом. Я верю в Динамо, и желаю нашей команде удачи", – цитирует Шахова "Команда №1".