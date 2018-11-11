toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТЕР МИЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТИС

Шахов ассистом помог ПАОКу обыграть Панетоликос, АЕК Чигринского уступил Атромитосу

19:10 32 Читати українською
Шахов ассистом помог ПАОКу обыграть Панетоликос, АЕК Чигринского уступил Атромитосу
Евгений Шахов / Фото: ФК ПАОК

Завершились матчи 10 тура чемпионата Греции с участием украинских футболистов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

АЕК Чигринского дома уступил Атромитосу со счетом 0:2. Украинец отсутствовал в заявке на матч.

Андерлехт Макаренко обыграл Гент Яремчука и Пластуна – последний получил красную карточку

А вот Шахов вышел в стартовом составе и сыграл за ПАОК 72 минуты в матче против Панетоликоса, Хачериди вышел на поле на 84-й минуте. Кроме того, Шахов записал на свой счет ассист и получил предупреждение.

ПАОК имеет активе 26 очков и возглавляет турнирную таблицу, АЕК с 17 баллами находится на 5 месте.

Чемпионат Греции, 10 тур

АЕК – Атромитос – 0:2

Голы: Рисванис, 88, Кулурис, 90

ПАОК – Панетоликос – 2:1

Голы: Малис, 63 (автогол), Акпом, 66 – Креспо, 71

Теги
Украинцы за рубежом Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины ПАОК ПАОК Атромитос Атромитос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
29
мин
Милан
21:30
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук