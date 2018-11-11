Шахов ассистом помог ПАОКу обыграть Панетоликос, АЕК Чигринского уступил Атромитосу

Завершились матчи 10 тура чемпионата Греции с участием украинских футболистов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

АЕК Чигринского дома уступил Атромитосу со счетом 0:2. Украинец отсутствовал в заявке на матч.

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А вот Шахов вышел в стартовом составе и сыграл за ПАОК 72 минуты в матче против Панетоликоса, Хачериди вышел на поле на 84-й минуте. Кроме того, Шахов записал на свой счет ассист и получил предупреждение.

ПАОК имеет активе 26 очков и возглавляет турнирную таблицу, АЕК с 17 баллами находится на 5 месте.

Чемпионат Греции, 10 тур

АЕК – Атромитос – 0:2

Голы: Рисванис, 88, Кулурис, 90

ПАОК – Панетоликос – 2:1

Голы: Малис, 63 (автогол), Акпом, 66 – Креспо, 71